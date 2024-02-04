Кологривый поскандалил с Гордоном на шоу Первого канала и покинул студию

Актер Никита Кологривый, прославившийся благодаря роли в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», поскандалил с телеведущим Александром Гордоном на шоу «Закрытый показ» на Первом канале и демонстративно покинул студию.
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