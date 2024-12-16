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На Алтае лишь 7% семей могут купить в кредит "дешевый" автомобиль. Рейтинг регионов

На Алтае лишь 7% семей могут купить в кредит "дешевый" автомобиль. Рейтинг регионов

А средняя по стоимости машина доступна 1,6% семей Алтайский край находится на 76-м месте из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов по доступности покупки нового автомобиля, сообщает РИА Новости.

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