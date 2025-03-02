Новая статья: Компьютер месяца, спецвыпуск: как собрать игровой ПК в корпусе-аквариумеЕсли вы читаете этот материал — значит, настало время принять очевидный факт: корпуса, называемые в народе «аквариумами», заполонили рынок.
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