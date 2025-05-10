Nvidia не хочет отдавать Huawei весь Китай: компания решила обойти запрет США и создала для Поднебесной новейший процессор

Nvidia скоро выпустит упрощенную версию своего чипа искусственного интеллекта H20 для Китая после введения США ограничений на экспорт оригинальной модели, сообщили агентству Reuters три источника, знакомых с ситуацией.
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