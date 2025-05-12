Осторожно, подарок: почему священники не советуют принимать дары от незнакомцев Ирина ВальковаВ наше время, когда общество всё больше интересуется духовными практиками, эзотерикой и символизмом, вопрос о том, насколько безопасны подарки от малознакомых людей, становится всё более актуальным.
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