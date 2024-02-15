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Царьград

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Врачи поставили на нем крест, а оказалось, можно и спортом заниматься

Врачи поставили на нем крест, а оказалось, можно и спортом заниматься

Челябинские врачи помогли пациенту с синдромом Мириззи: это осложнение желчекаменной болезни.67-летний житель Челябинска вел активный здоровый образ жизни, занимался спортом, но вдруг начал стремительно терять вес.

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