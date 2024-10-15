Дрейфовал два месяца: как мужчине удалось выжить в Охотском море

Скриншот видео По-настоящему шокирующая история спасения на Камчатке сегодня облетела всю страну. В Охотском море рыбаки совершенно случайно наткнулись на лодку с тремя людьми, пропавшими еще два месяца назад.
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