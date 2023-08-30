Американская пресса пишет о «беспрецедентном прогрессе» укрепления связей США, Японии и Южной Кореи после совместного саммита

Прошедший в Кэмп-Дэвиде саммит, в котором принимали участие президенты США и Республики Корея Джо Байден и Юн Сок Ёль и премьер-министр Японии Фумио Кисида привел к договоренностям по более тесному сотрудничеству между странами в сферах безопасности, экономики и технологий.
Популярные статьи
- На Украине пытаются создать образ «национального героя» начальнику военной разведки Буданову
- Турецкий политик: Звезде обложек западных журналов Зеленскому стоит забыть о Крыме и бывших границах Украины
- Глава украинских греко-католиков ожидает от Ватикана объяснений по поводу слов папы римского о России и русских
Свежие комментарии