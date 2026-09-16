Казанда ике яңа мурал барлыкка киләчәк

Казанда Серов урамы, 35 һәм Коләхмәтов урамы, 22 адресында урнашкан йортларның фасадында «Буыннарны бәйләүче йорт» һәм «Бу дөньяга күзне ачкан мәлдә» дип аталган мураллар барлыкка киләчәк.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым