Разрушительный эффект Трампа: резкое снижение ключевой ставки в США приведет к катастрофе в экономике

Дональд Трамп требует от Федеральной резервной системы США снизить ключевую ставку до 1 %, однако ФРС не только не слушает президента, но и повысила ставку на 0,25 %.
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