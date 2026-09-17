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Разрушительный эффект Трампа: резкое снижение ключевой ставки в США приведет к катастрофе в экономике

Разрушительный эффект Трампа: резкое снижение ключевой ставки в США приведет к катастрофе в экономике

Дональд Трамп требует от Федеральной резервной системы США снизить ключевую ставку до 1 %, однако ФРС не только не слушает президента, но и повысила ставку на 0,25 %.

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