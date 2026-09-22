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Several dogs rescued from Georgia storm drain

Firefighters, animal control officers and utility workers teamed up in Georgia to rescue several dogs found trapped in a storm drain.

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