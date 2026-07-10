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Регионы России

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США расширили санкции против Ирана, включив в список новых физических лиц и компаний

США расширили санкции против Ирана, включив в список новых физических лиц и компаний

Министерство финансов США объявило о расширении санкционных мер против Ирана. Новые ограничения затронули восемь физических лиц, включая известного иранского финансиста Али Ансари, а также шесть компаний, связанных с финансовыми операциями страны.

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