США расширили санкции против Ирана, включив в список новых физических лиц и компаний

Министерство финансов США объявило о расширении санкционных мер против Ирана. Новые ограничения затронули восемь физических лиц, включая известного иранского финансиста Али Ансари, а также шесть компаний, связанных с финансовыми операциями страны.
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