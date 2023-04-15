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Певица Лолита Милявская трогательно поздравила Аллу Пугачеву с днем рождения

Певица Лолита Милявская трогательно поздравила Аллу Пугачеву с днем рождения

Родные, друзья и поклонники народной артистки СССР Аллы Пугачевой 15 апреля поздравляют Примадонну с днем рождения.

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