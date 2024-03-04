Еще 1,2 тысячи жителей Раменского округа обеспечат надежным электроснабжением в 2024 году

Компания «Мособлэнерго» начала капитальный ремонт высоковольтной линии в Раменском округе. Это позволит обеспечить надежным электроснабжением более 1,2 тысячи жителей села Игумново, деревень Донино, Дементьево и Захарово.
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