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Еще 1,2 тысячи жителей Раменского округа обеспечат надежным электроснабжением в 2024 году

Еще 1,2 тысячи жителей Раменского округа обеспечат надежным электроснабжением в 2024 году

Компания «Мособлэнерго» начала капитальный ремонт высоковольтной линии в Раменском округе. Это позволит обеспечить надежным электроснабжением более 1,2 тысячи жителей села Игумново, деревень Донино, Дементьево и Захарово.

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