Вентилятор-убийца: отзыв, который нельзя игнорировать

Израильское управление по стандартизации официально потребовало немедленно прекратить использование напольного вентилятора модели S20-B производства компании CHMC — и за этим лаконичным административным предписанием скрывается история, которая касается каждого, кто купил себе этот прибор для спасения от жары .
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