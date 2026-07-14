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Московский комсомолец в Израиле

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Вентилятор-убийца: отзыв, который нельзя игнорировать

Вентилятор-убийца: отзыв, который нельзя игнорировать

Израильское управление по стандартизации официально потребовало немедленно прекратить использование напольного вентилятора модели S20-B производства компании CHMC — и за этим лаконичным административным предписанием скрывается история, которая касается каждого, кто купил себе  этот прибор для спасения от жары .

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