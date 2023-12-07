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Артисты Московского цирка Никулина выступят в Симферополе в рамках новогодней цирковой программы

Артисты Московского цирка Никулина выступят в Симферополе в рамках новогодней цирковой программы

С 23 декабря по 8 января в Симферопольском государственном цирке имени Бориса Тезикова можно будет насладиться новогодним шоу для всей семьи «Ёлка в цирке», сообщает официальный турпортал Крыма «Travel Crimea».

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