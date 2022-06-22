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В Совфеде рассмотрят закон об ужесточении наказания за пытки

В Совфеде рассмотрят закон об ужесточении наказания за пытки

Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству Андрей Клишас объявил, что восьмого июля Совфед намерен рассмотреть закон, согласно которому последует ужесточение наказания за пытки, совершенные должностными лицами.

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