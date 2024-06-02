Самый вредный кофе: при каком способе приготовления он таким получается

Кофе пьют, практически все люди, и не только по утрам. Маркетологи уверяют, что за последнее десятилетие продажи зернового и молотого кофе постоянно превышают количество растворимого, это значит, что потребители больше предпочитают натуральный, сваренный напиток.
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