Фанаты «Ман Сити» пели «Будем жулить, когда хотим» и «На хер АПЛ» на матче с «Астон Виллой»

Фанаты «Манчестер Сити» распевали кричалки о расследовании АПЛ против клуба. На домашнем матче 23-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (3:1) болельщики «горожан» после первого гола в ворота соперников запели «Будем жулить, когда хотим», «На хер Премьер-лигу» и «Шейх Мансур, мой лорд».