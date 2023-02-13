Фанаты «Ман Сити» пели «Будем жулить, когда хотим» и «На хер АПЛ» на матче с «Астон Виллой»

Фанаты «Манчестер Сити» распевали кричалки о расследовании АПЛ против клуба. На домашнем матче 23-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (3:1) болельщики «горожан» после первого гола в ворота соперников запели «Будем жулить, когда хотим», «На хер Премьер-лигу» и «Шейх Мансур, мой лорд».
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