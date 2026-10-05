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«Рейнджерс» выиграли 3 из 4 матчей на старте сезона и лидируют в таблице НХЛ

« Рейнджерс » выиграли 3 из 4 матчей на старте сезона НХЛ. Сегодня ньюйоркцы победили «Юту» (4:2), а ранее обыграли «Детройт» (2:0) и «Тампу» (5:1).

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