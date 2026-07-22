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Помолвка с хоккеистом, кольцо за 800 тысяч и драма в Пекине: как сложилась судьба фигуристки Анны Щербаковой

Помолвка с хоккеистом, кольцо за 800 тысяч и драма в Пекине: как сложилась судьба фигуристки Анны Щербаковой

В июле 2026 года олимпийская чемпионка Анна Щербакова опубликовала в своем блоге снимок с кольцом с крупным бриллиантом на безымянном пальце.

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