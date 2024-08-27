«Арсеньевская карта» объединяет приморских школьников

«Арсеньевская карта» продолжает активно пользоваться спросом у юных жителей края. За восемь месяцев второго сезона на экскурсиях и тематических мероприятиях просветительского проекта побывали уже больше 33 тысяч приморских школьников.
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