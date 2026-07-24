Врач Васюкова: В офисе у сотрудников может болеть голова из-за разницы температур

Когда значительная разница температур между улицей и помещением, у человека может случиться резкое сужение сосудов, что может привести к повышению давления и возникновению головной боли, предупредила кардиолог Скандинавского центра здоровья Наталья Васюкова.
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