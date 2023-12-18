Глава МЧС заявил о завершении работ по эвакуации россиян из сектора Газа

Оперативная группа МЧС России завершает работу по эвакуации россиян из сектора Газа. Об этом заявил глава ведомства Александр Куренков в ходе оперативного селекторного совещания в понедельник, 18 дпекабря.
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