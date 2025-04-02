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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Теперь электрички встречают крепкие парни: в Подмосковье жители борются с этническим криминалом своими силами

Теперь электрички встречают крепкие парни: в Подмосковье жители борются с этническим криминалом своими силами

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Всех этих гопников- незаменимых вон из России домой, вместе с многочисленными родственниками- дармоедами и халявщиками! Заодно и администрации и мэрии « зачистить» от иноземцев- пусть на своих родинах « рулят»!
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6 час.
АК
Арик Кука
Штабы го полезно размещать в одном офисе с единой Россией и дружина с правом применения спецсредств.
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2 час.
Геннадий Ларионов
Не укомплектованность МВД 70% ......??? А кто пойдет, если даже себя защитить от нападения не могут или не имеют права , стрелять в воздух, когда избивают твоего лежачего напарника какие то отморозки , 😱 ???  60-е годы начало, шахтерский поселок, танцы, и как правило надо малость помахать кулаками, улица на улицу, не по злобе, но по морде хорошо прилетало...... заходит на площадку участковый дядя Федя, один   , даже голос не повысил, все по стройке смирно !!! Вот это уважение .
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1 час.
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