Теперь электрички встречают крепкие парни: в Подмосковье жители борются с этническим криминалом своими силами

Всех этих гопников- незаменимых вон из России домой, вместе с многочисленными родственниками- дармоедами и халявщиками! Заодно и администрации и мэрии « зачистить» от иноземцев- пусть на своих родинах « рулят»!

Геннадий Ларионов

Не укомплектованность МВД 70% ......??? А кто пойдет, если даже себя защитить от нападения не могут или не имеют права , стрелять в воздух, когда избивают твоего лежачего напарника какие то отморозки , 😱 ??? 60-е годы начало, шахтерский поселок, танцы, и как правило надо малость помахать кулаками, улица на улицу, не по злобе, но по морде хорошо прилетало...... заходит на площадку участковый дядя Федя, один , даже голос не повысил, все по стройке смирно !!! Вот это уважение .