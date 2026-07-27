Украинских диверсантов в форме РФ уничтожили при попытке войти в Белицкое

ДОНЕЦК, 27 июля. /ТАСС/. Украинские диверсанты из числа боевиков полка "Рысь" в российской форме пытались проникнуть на территорию Белицкого, рассказал в беседе с ТАСС начальник разведки 51-й общевойсковой армии в составе группировки войск "Центр" с позывным Апостол.