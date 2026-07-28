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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шэмс Чарания: «Леброн играет ради особого наследия – стать единственным, кто выиграл чемпионский титул с четырьмя разными командами»

Инсайдер Шэмс Чарания выделил мотивацию Леброна Джеймса продолжать карьеру. «Нет сомнений, что Леброн сейчас играет ради совершенно особого наследия – стать единственным, кто выиграл чемпионский титул с четырьмя разными командами.

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