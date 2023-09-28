В Кировской области водитель такси предотвратил хищение денег у пенсионерки

Жительнице одного из поселков Оричевского района поступил звонок на стационарный домашний телефон. Неизвестный мужчина представился 80-летней пенсионерке следователем и сообщил о якобы совершенном по вине ее дочери дорожно-транспортном происшествии.
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