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«За 0:8 с «Зенитом» поквитались. Что сейчас скажут диванные эксперты, которые пишут про слив игры?» Форвард «Оренбурга» Воробьев о победе 3:1

«За 0:8 с «Зенитом» поквитались. Что сейчас скажут диванные эксперты, которые пишут про слив игры?» Форвард «Оренбурга» Воробьев о победе 3:1

Вчера «Зенит» проиграл «Оренбургу» со счетом 1:3 в гостевом матче 10-го тура Мир РПЛ. «Все безумно счастливы.

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