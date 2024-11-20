W&S: Использование ATACMS Украиной делает переговоры с Россией невозможными

Бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy заявил, что использование американских дальнобойных ракет ATACMS Украиной делает мирные переговоры с Россией невозможными.
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