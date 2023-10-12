Прокуратура выдвинула против Менендеса обвинения в незаконной работе на Египет

Американская прокуратура выдвинула новое обвинение в отношении главы международного комитета сената США, сенатора-демократа от штата Нью-Джерси Роберта Менендеса, ему вменяют нелегальную работу в качестве иностранного агента Египта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии