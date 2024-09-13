Студентка МАИ научила суперкомпьютеры считать быстрее

Студентка института № 3 «Системы управления, информатика и электроэнергетика» Московского авиационного института Полина Иванова создала программу, которая позволит оптимизировать расчёты на суперкомпьютерах и сэкономить вычислительные мощности.
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