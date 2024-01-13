Бывший японский премьер: Конфликт в Тайваньском проливе может привести наше правительство к выводу об угрозе существования Японского государства

Бывший премьер-министр Японии Таро Асо заявил, что военный конфликт в Тайваньском проливе заставит Японию реализовать свое право на коллективную самооборону, включая принятие мер по защите жизни японских граждан.
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