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Гандбольный арбитр финала ОИ-2016 заявила, что ей стыдно слышать жалобы сборной Норвегии

Гандбольный арбитр финала ОИ-2016 заявила, что ей стыдно слышать жалобы сборной Норвегии

Кьерсти Арнтсен, известный гандбольный арбитр, которая обслуживала финальный матч Олимпийских игр - 2016 в Рио-де-Жанейро, прокомментировала недовольство норвежских гандболисток судейством в матче 1/2 финала со сборной России на Олимпиаде в Токио.

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