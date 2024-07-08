«Гойда»: почему на Руси так боялись этого слова

Из школьных уроков истории многие знают, что слово «гойда» употреблялось в эпоху Ивана Грозного. Культуролог-религиовед Роман Багдасаров напомнил, что в «Сказаниях о Московии» от 1570 года немецкий дворянин Альберт Шлихтинг упоминает «гойду» при описании казни неугодного боярина.