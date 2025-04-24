Эвандер Кэйн сыграл за «Эдмонтон» впервые с прошлого финала Кубка Стэнли

«Ойлерс» уступили «Лос-Анджелесу» (2:6, 0-2) во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли. Нападающий Эвандер Кэйн принял участие в матче, не набрал очков, нанес один бросок по воротам, выполнил четыре силовых приема и провел на льду 14:46 (0:15 – в большинстве, 0:10 – в меньшинстве).