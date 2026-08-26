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В Ржевском округе ограничат движение транспорта на железнодорожном переезде

В Ржевском округе ограничат движение транспорта на железнодорожном переезде

В связи с проведением работ по ремонту дорожного полотна 28 и 31 августа на железнодорожном переезде 240 километр (Муравьевский тракт, остановочный пункт Ржевский мемориал) будет ограничено движение транспорта.

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