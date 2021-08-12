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Врач перечислил упражнения, способные помочь в борьбе с раком

Врач перечислил упражнения, способные помочь в борьбе с раком

Как сообщает британская газета Daily Express, профессор кафедры профилактической медицины медицинского факультета Университета Сан-Паулу Леандро Резенде рассказал журналистам об упражнениях, которые могут помочь больным раком в борьбе с их недугом .

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