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Россия внесет в СБ ООН свой проект резолюции против милитаризации космоса

Россия внесет в СБ ООН свой проект резолюции против милитаризации космоса

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский после заседания Совета Безопасности в среду, 24 апреля, заявил, что Россия в ближайшее время предложит свой проект резолюции против милитаризации космоса.

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