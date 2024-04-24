Россия внесет в СБ ООН свой проект резолюции против милитаризации космоса

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский после заседания Совета Безопасности в среду, 24 апреля, заявил, что Россия в ближайшее время предложит свой проект резолюции против милитаризации космоса.
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