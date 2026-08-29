Происшествия
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Происшествия

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Сотрудники СК России и курсанты Санкт-Петербургской академии ведомства приняли участие в физкультурно-патриотическом мероприятии «Забег памяти героев»

Сотрудники СК России и курсанты Санкт-Петербургской академии ведомства приняли участие в физкультурно-патриотическом мероприятии «Забег памяти героев»

В преддверии Дня солидарности в борьбе с терроризмом в парке культуры и отдыха «Дубки» города Сестрорецка состоялся ежегодный легкоатлетический командный забег на дистанцию 5 километров, посвященный памяти погибших защитников Отечества.

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