Журналист из Соединённых Штатов Америки Сеймур Херш поделился сведениями о том, что руководитель киевского режима Владимир Зеленский захотел сместить с должности главнокомандующего Вооружённых сил державы Валерия Залужного из-за того, что тот вёл секретный переговорный процесс с западными государствами.