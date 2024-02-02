Журналист из Соединённых Штатов Америки Сеймур Херш поделился сведениями о том, что руководитель киевского режима Владимир Зеленский захотел сместить с должности главнокомандующего Вооружённых сил державы Валерия Залужного из-за того, что тот вёл секретный переговорный процесс с западными государствами.
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