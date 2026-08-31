В российских городах–миллионерах в ближайшее время появятся сети 5G

В России определили новые условия запуска сетей 5G. Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минцифры, операторам "большой четвёрки" разрешат использовать для них уже имеющиеся частоты и оборудование сетей 4G.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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