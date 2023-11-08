Исследование МТС: приморцы слушают рок, хип-хоп и радио

МТС сообщает о результатах исследования о музыкальных предпочтениях жителей Приморского края. Исследование провели аналитики сервиса МТС Музыка (6+) и выявили, что приморцы слушают чаще всего и как настроение влияет на выбор музыкального жанра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии