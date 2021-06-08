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В районе Ховринского путепровода произошло ДТП с участием мотоцикла

В районе Ховринского путепровода произошло ДТП с участием мотоцикла

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Северном округе недалеко от Ховринского путепровода. Об этом сообщает пресс-служба ОГИБДД УВД по САО «Мотоциклист на «Ямахе» двигался по Северо-Восточной хорде со стороны Ховринского путепровода.

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