В районе Ховринского путепровода произошло ДТП с участием мотоцикла

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Северном округе недалеко от Ховринского путепровода. Об этом сообщает пресс-служба ОГИБДД УВД по САО «Мотоциклист на «Ямахе» двигался по Северо-Восточной хорде со стороны Ховринского путепровода.