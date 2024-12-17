Царьград "Слой паразитов занял места в элите": Предатели внутри России, и живут они вольготно - эксперт Фото: Царьград Предатели внутри России продолжают вести свои тёмные делишки, и живут они вольготно.
Полномочия Сергея Шойгу в ВСК досрочно прекращены
Комментарии
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Кот Рыжый
Без ведома Шойгу, украсть 11 триллионов было --невозможно!
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3 час.
Геннадий Гудков
...прогресс - невозможно остановить!..
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3 час.
FФ
Fvolodya55 Федоров
Высшая мера наказания должна быть за предательство, измену Родине, хищение средств МО, экономические преступления в МО.
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34 мин.
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