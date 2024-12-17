ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 325 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Fvolodya55 Федоров
    Высшая мера наказания должна быть за предательство, измену Родине, хищение средств МО, экономические преступления в МО.Полномочия Сергея...
  • Горский Виктор
    Автор типичный совок, преклоняющийся перед химеой халявы. Прочитав 6 томов Маркса и Энгельса, и верить что существует...Мой отклик на : «...
  • Андрей Павлов
    При Брежневе всем заправляло политбюро. Оно действовало в интересах Державы. При Путине всем заправляет олигархат. Вл...Мой отклик на : «...

Полномочия Сергея Шойгу в ВСК досрочно прекращены

Полномочия Сергея Шойгу в ВСК досрочно прекращены

Царьград "Слой паразитов занял места в элите": Предатели внутри России, и живут они вольготно - эксперт Фото: Царьград Предатели внутри России продолжают вести свои тёмные делишки, и живут они вольготно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Кот Рыжый
Без ведома Шойгу, украсть 11 триллионов было  --невозможно!
Ответить
3 час.
Геннадий Гудков
...прогресс - невозможно остановить!..
Ответить
3 час.
Fvolodya55 Федоров
Высшая мера наказания должна быть за предательство, измену Родине, хищение средств МО, экономические преступления в МО.
Ответить
34 мин.

Картина дня

наверх