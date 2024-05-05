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Светлое Христово Воскресение: история и смысл православной Пасхи

Светлое Христово Воскресение: история и смысл православной Пасхи

Пасха считается ключевым праздником для христиан. Воскресение Иисуса Христа — это центральное событие всей Священной истории.

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Комментарии
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Ирина
Христианская пасха=это винегрет из еврейского Песаха и славянского Пасхета. Евреи не празднуют воскрешение Христа,не ломают вербу,т.к. у них она не растёт,не красят яйца,не пекут куличи,т.к. всё,что готовится на дрожжах (выпечка,пиво,..) у них запрещено под страхом смертной казни.Только сухие лепёшки. В Библии не сказано,что надо освящать пальмовые ветви. Куличи,яйца,верба-всё это атрибуты языческих традиций и символизируют возрождение природы после долгой зимы. Кулич символизирует мужское начало Кол (круглый прямой твёрдый) политый соответственно белой субстанцией и посыпанный семенем,а творожная пасха символизирует женское начало Коло(мягкое,нежное,податливое). Отсюда и название КолоКол. Яйца изначально красили в красный цвет-цвет Бога Ярило,красного Солнышка.
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