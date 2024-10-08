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Тела погибших при восхождении на гору-людоед русских туристов до сих пор не могут поднять

Тела погибших при восхождении на гору-людоед русских туристов до сих пор не могут поднять

Спастись удалось только одному человеку.Тела пяти русских туристов, погибших при восхождении на гору Дхаулагири, все еще не могут поднять из пропасти.

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