Растяжка для ушей: рекомендации, инструкции и описание

Сегодня мода очень своеобразна, она диктует свои правила, несмотря ни на что. Совсем недавним веяньем стало стремление носить украшения на лице и в ушах, причем это могли быть не миниатюрные серьги, а огромные тоннели, растягивающие кожу неимоверно.