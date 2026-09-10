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Контрафронт

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Молдова: По сообщениям СМИ, российский беспилотник нарушил воздушное пространство Молдовы 9...

Молдова: По сообщениям СМИ, российский беспилотник нарушил воздушное пространство Молдовы 9 сентября, пересек Румынию, а затем снова вошел в Молдову и взорвался возле Михаилов Векь, Рышкань.

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