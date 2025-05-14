Путина выманивают в Стамбул, назревает сенсация. Капкан готов захлопнуться. Тот, кого нельзя называть

Путина выманивают в Стамбул, рассчитывая, что не приедет. Президенту ради России предстоит, если он всё-таки появится там, превратиться в… артиста, рискнув не только своей безопасностью, чтобы выиграть борьбу за голову Трампа и показать всё ничтожество комедианта из Киева.