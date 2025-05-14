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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Путина выманивают в Стамбул, назревает сенсация. Капкан готов захлопнуться. Тот, кого нельзя называть

Путина выманивают в Стамбул, назревает сенсация. Капкан готов захлопнуться. Тот, кого нельзя называть

Путина выманивают в Стамбул, рассчитывая, что не приедет. Президенту ради России предстоит, если он всё-таки появится там, превратиться в… артиста, рискнув не только своей безопасностью, чтобы выиграть борьбу за голову Трампа и показать всё ничтожество комедианта из Киева.

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Комментарии
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Виктор Хованов
На встречу с бывшим президентом Украины должен ехать бывший Президент России - Симеон Бекбулатович 2.0.  (Ведмедев). И должность позволяет - секретарь всё-таки. Всё равно там ничего не будет решено - слишком далеко зашла ситуация. Да и наши объявленные цели не достигнуты.
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Вадим Лебедев
Одно только зазывание его, на встречу с Зелей - провокация!
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Виктор Каменский
Перенести встречу в Крым.
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